„Ungeschützt an die Front“ : Arztpraxen fehlt Infektionsschutz gegen Coronavirus

In einigen Praxen gehen die Desinfektionsmittel zur Neige. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel sind wegen der Angst vor dem Coronavirus fast vergriffen. Ärzte fürchten Folgen bis hin zu vorübergehenden Praxisschließungen. In fast allen Bundesländern gibt es inzwischen nachgewiesene Infektionen.

Deutschlands Kassenärzte warnen im Zuge der Coronavirus-Epidemie vor einem Engpass bei der Versorgung mit Schutzausrüstung. „Der Grundbestand, über den die niedergelassenen Kollegen in ihren Praxen verfügen, wird bundesweit nicht ausreichen, wenn die Zahl der Verdachtsfälle steigt“, sagt Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Die durch das Virus ausgelöste Atemwegserkrankung Covid-19 verläuft zwar meist mild, die Verunsicherung scheint in Teilen der Bevölkerung jedoch groß. Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken sind vielerorts vergriffen. Das erschwert die Arbeit in den Praxen, die kaum noch Nachschub bekommen. „Wenn die Lieferengpässe so weitergehen, sehe ich die Grundversorgung meiner Praxis gefährdet“, sagt Christoph Wehrbein, Hals-Nasen-Ohren-Arzt aus Korschenbroich: „Ich habe beispielsweise noch drei Liter Desinfektionsmittel für mich und meine sechs Mitarbeiter. Danach ist erst einmal Schluss.“ Der Mediziner mahnt: „Ich muss Hygieneregeln befolgen. Wenn ich das nicht kann, muss ich die Praxis vorläufig schließen.“

Info Hilferuf von Ärzten aus dem Kreis Heinsberg Brief Ärzte aus dem Kreis Heinsberg fürchten einen Zusammenbruch der medizinischen Versorgung, heißt es in einem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung. Quarantäne Der Kreis ist besonders von dem Coronavirus betroffen. Teile des medizinischen Personals stehen unter Quarantäne.

Gerhard Steiner, Hausarzt und Vorsitzender der Kreisstelle Neuss der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, betont: „Wir haben für die Notfallpraxen im Rhein-Kreis Neuss Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel eingelagert. Die sind also erst einmal versorgt.“ Engpässe gebe es aber vor allem bei den speziellen Mundschutzmasken, die gegen das Virus schützen. Steiner ermahnt Patienten, nicht einfach in die Praxen zu laufen. „Wer überhaupt keine Symptome hat, den schicke ich direkt wieder nach Hause, ansonsten könnte ich die Regelversorgung gar nicht aufrechterhalten.“ Grundsätzlich gelte, dass sich die Patienten telefonisch vorher anmelden sollten.

Im Ruhrgebiet beklagen Hausärzte in einem Brandbrief die mangelnde Ausstattung mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln. Die Haus- und Kinderärzte sollen „ungeschützt an die Front geschickt werden“, heißt es in dem Schreiben, das die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten, ein Zusammenschluss der meisten Ärzte aus der Ruhrgebietsstadt, an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seinen nordrhein-westfälischen Amtskollegen Karl-Josef Laumann (beide CDU) geschickt hat. Die Zeitung „WAZ“ hatte zuvor berichtet.

Das NRW-Gesundheitsministerium teilt auf Nachfrage zu den Versorgungsengpässen lediglich mit: „Das Ministerium prüft derzeit alle Optionen, wie vorhandenes Material besser verteilt oder beschafft werden kann.“

Der Technologiekonzern 3M mit einem Hauptsitz in Neuss hat die Produktion von Schutzausrüstung bereits hochgefahren. 3M stellt unter anderem monatlich Millionen Mundschutzmasken her. „Wir arbeiten weltweit mit Kunden, Händlern, Regierungen und medizinischen Stellen daran, 3M-Lieferungen dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt werden, dabei priorisieren wir vom Coronavirus betroffene Gebiete“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens. Die weltweite Nachfrage nach Schutzausrüstung übersteige trotz massiv erhöhter Produktion aber derzeit das Angebot. „Wir gehen davon aus, dass dies auch noch in absehbarer Zeit der Fall sein wird.“

Die Direktorin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité Berlin, Petra Gastmeier, nennt es „eine Frage der Solidarität“, dass Privatleute auf Desinfektionsmittel oder Schutzausstattung zugunsten des medizinischen Personals verzichten.