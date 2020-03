Corona-Regeln in NRW : Blumenhändler dürfen öffnen, Buchhändler nicht

Ein Händler in Frankfurt bietet an, Bücher nach Hause zu liefern. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Das Gesundheitsministerium hält das Infektionsrisiko in Buchhandlungen für höher als beim Floristen. Bücher könnten außerdem leichter verschickt werden als Pflanzen.

Ein Gang durch die gewohnten Einkaufsstraßen kann in diesen Tagen verwirren. Nicht nur, weil man dort beinahe alleine unterwegs ist. Nein, auch weil es willkürlich erscheint, welcher Lieblingshändler öffnen, welcher schließen muss. Der Buchhändler, der einen mit Lektüre versorgen könnte, hat zu, der Blumenhändler darf seit Montag wieder aufsperren. Die Händler selbst sind nicht weniger irritiert als die Kunden. Floristen haben in der vergangenen Woche zunächst schließen müssen, ihre Blumen teilweise abverkauft oder verschenkt. Nun, da die Corona-Schutzverordnung, ein schnödes Papier von sechs Seiten, in Kraft ist, dürfen die Blumenläden in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen – unter Einhaltung von Auflagen (beispielsweise Hygiene und Abstand). Nachfrage beim Gesundheitsministerium: Ergibt das Sinn?