Corona-Krise : Ordnungsämter kontrollieren Spielplatz-Verbot in NRW

Ordnungsämter kontrollieren Spielplatz-Verbot in NRW

Düsseldorf Seit Mittwoch sind alle Spielplätze gesperrt. Einige Eltern und ihre Kinder halten sich aber nicht an das Verbot. Ihnen droht ein Bußgeld.

Trotz des Verbots, Spielplätze zu betreten, haben sich am Mittwochvormittag auf dem Platz im Naturpark Flingern in Düsseldorf mehrere Eltern mit Kindern getummelt. „Irgendwo muss man mit den Kleinen ja hin“, sagte ein Vater. „Wir sind doch gesund.“ Die Kinder würden nur kurz schaukeln, dann sei man wieder verschwunden. Wenig später sperrte das Ordnungsamt den Spielplatz sowie den angeschlossenen Sportparcours mit einem Band ab. Am Nachmittag war das Absperrband heruntergerissen, und rund 25 Hobbysportler trainierten dort. Ihre Erklärung: „Wir machen doch nur Sport.“