Kostenpflichtiger Inhalt: Impfreihenfolge in NRW : Impfung von Schwangeren-Kontakten läuft noch nicht überall

Weil werdenden Müttern von Experten derzeit nicht empfohlen wird, sich gegen Corona impfen zu lassen, dürfen sie bis zu zwei enge Kontaktpersonen angeben, die sich impfen lassen können. (Symbolbild) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Düsseldorf Werdende Väter und enge Angehörige von Schwangeren dürfen sich in NRW schon impfen lassen, vielerorts gibt es aber Schwierigkeiten. Was bei der Terminvergabe im Zweifel helfen kann, ist eine Lücke in der Verordnung.