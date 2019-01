Ungeklärte Mordfälle: Mord verjährt nicht

Düsseldorf Die sogenannten Cold-Cases-Profiler des Landeskriminalamts haben bislang erst wenige alte Ermittlungen wieder aufnehmen können. Eine Datenbank mit ungelösten Fällen befindet sich bereits seit einem Jahr im Aufbau.

Claudia Ruf aus Hemmerden in Grevenbroich wurde 1996 umgebracht. Die damaligen Ermittler erhielten zwar viele Zeugenhinweise, der Mörder des elfjährigen Mädchens konnte aber bis heute nicht gefasst werden. Doch nun, fast 23 Jahre nach dem Mord, kommt noch einmal Bewegung in die Ermittlungen. Mordermittler und Profiler des Landeskriminalamtes (LKA) knöpfen sich den Fall noch einmal vor, nachdem ein neuer Ermittlungsansatz vorliegt, über den man sich aber aus taktischen Gründen noch nicht äußern will.

Die alten Ermittlungsakten aus den Archiven der Kreispolizeibehörden müssen dafür digitalisiert werden. Bis zu 900 Fälle sollen schon gespeichert sein. „Bereits in der Aufbauphase der Cold-Cases-Datenbank konnten in einigen wenigen Fällen Tatzusammenhänge erkannt und Wiederaufnahmen von Ermittlungen initiiert werden“, sagt Scheulen. Neben dem Fall Claudia Ruf gilt das unter anderem für die Ermittlungen in der Vermisstensache Deborah Sassen, die ebenfalls vor fast 23 Jahren auf dem Heimweg von einer Grundschule in Düsseldorf verschwand, und der vor 40 Jahren in Velbert nach einem Discobesuch ermordeten Regina Neudorf. Aber die Arbeit der NRW-Profiler geht auch über die Ländergrenzen hinaus. So haben sie zum Beispiel bei der Aufklärung des Mordes an der zehnjährigen Stephanie in Thüringen mitgewirkt.