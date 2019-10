Umstrittenes Smartphone-Spiel : Behörden gehen gegen „Coin Master“ vor

Moderator Jan Böhmermann hat in seiner Show „Neo Magazin Royale“ den Verantwortlichen der App „Coin master“ vorgeworfen, Kinder und Jugendliche zum Glücksspiel anzuregen. Foto: Screenshot Youtube

Düsseldorf TV-Moderator Jan Böhmermann hat das Smartphone-Spiel angeprangert. Die Landesmedienanstalt in Düsseldorf hat beim Betreiber einen Bericht angefordert. Die App steht im Verdacht, Kinder glücksspielsüchtig zu machen.

Die Auseinandersetzungen um das Smartphone-Spiel „Coin Master“ haben auch die Landesanstalt für Medien in NRW auf den Plan gerufen. Weil der Betreiber der App seinen Sitz in Israel hat, bat die für die Medienaufsicht zuständige Landesanstalt in Israel um Amtshilfe. Bislang vergeblich. „Da die israelischen Behörden ein Vorgehen gegen das Angebot abgelehnt haben, sind wir tätig geworden und haben den Anbieter zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die Frist dazu endet Mitte November“, sagte ein Sprecher unserer Redaktion.

„Coin Master“ spricht vor allem Kinder an und bietet ein simuliertes Glücksspiel gegen echtes Geld: Zwischen niedlichen Tieren und Häusern in Comic-Optik geht es darum, ein eigenes Dorf aufzubauen, gegen Angriffe anderer Spieler zu verteidigen und seinerseits andere Dörfer zu attackieren. Die Währung, um Handlungen in dem Spiel vornehmen zu können, besteht aus virtuellen „Coins“. Wer häufiger als fünf Mal in der Stunde neue „Coins“ braucht, muss echtes Geld ausgeben.

Info Kein Glücksspiel für Kinder Rechtslage Glücksspiele sind für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Sie dürfen Spielhallen und Spielbanken nicht betreten. Realität Jeder fünfte Jugendliche unter 18 Jahren hat 2013 an Glücksspielen teilgenommen, obwohl es gesetzlich verboten ist. Das ergab eine bevölkerungsweite Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Die neuerliche Kritik an dem Spiel hatte TV-Moderator Jan Böhmermann ausgelöst. Nachdem er dem Spiel in seiner Show „Neo Magazin Royale“ vorgeworfen hatte, Kinder rund Jugendliche zum Glücksspiel anzuregen, leitete zunächst die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ein Verfahren ein. Sie prüft, ob das Spiel indiziert werden soll. Erhärtet wird die Kritik an dem Spiel dadurch, dass bei Kindern und Jugendlichen beliebte Internet-Stars Werbung für „Coin Master“ gemacht haben. Der Betreiber der App hat sich gegenüber der „FAZ“ gegen die Vorwürfe gewehrt. Coin Master sei eine Spiele-App und keine Glücksspiel-App. Die Käufe von virtuellen Währungen gegen echtes Geld seien in der Spieleindustrie weit verbreitet. Das Spiel sei auch nicht für Kinder designt. Die Marketingkampagnen mit Kinderstars wie der Influencerin „Bibi“ habe man inzwischen gestoppt.

„Coin Master“ ist die einzige App, die der Betreiber Moon Active bisher herausgebracht hat. Schon im August hatte die Landesmedienanstalt NRW angekündigt, „Coin Master“ überprüfen zu lassen. Damals ging es allerdings mehr um die Werbung für die App und weniger um deren Inhalt. Werbung dürfe sich nicht direkt an Kinder richten, so die Landesmedienanstalt.

Nun will die Landesmedienanstalt ihre Aktivitäten ausweiten. „Wir gehen nun auch verstärkt gegen Online-Angebot aus dem Ausland vor, wenn wir einen Rechtsverstoß annehmen“, so der Sprecher, „die Gefahr, etwa für den Jugendschutz, ändert sich ja nicht, nur weil der Anbieter im Ausland sitzt.“

Einer Studie der Universität Hamburg zufolge, die das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ zitiert, können virtuelle Spielgeld-Casinos wie „Coin Master“ zum echten Glücksspiel verführen. Besonders gefährdet sind demnach jüngere Spieler. Von mehr als 5000 befragten Zockern hätten 54 Prozent angegeben, dass sie auch um viertuelles Geld spielen.