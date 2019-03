Clan-Kriminalität: Es wird ein langer und harter Kampf

Clan-Razzien wie hier in Duisburg im Januar 2019 stehen in NRW öfters an der Tagesordnung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Meinung Düsseldorf Die Zahlen sind erschreckend. Rund 100 Clans haben alleine in NRW das Sagen. Sie agierten bisher unbehelligt von Behörden und Politik. Jetzt wurde ihnen der Kampf angesagt. Das ist gut, meint unser Autor. Aber das wird seine Zeit brauchen.

Gleichwohl muss man an dieser Stelle festhalten, dass die Sicherheitsbehörden endlich aufgewacht sind und den Kampf gegen die Clans aufgenommen haben. Dafür werden eine Menge Ressourcen benötigt, die an anderer Stelle in der Verbrechensbekämpfung fehlen werden. Aber es müssen Prioritäten gesetzt werden, will man die Clankriminalität eindämmen. Die Razzien und die Erstellung des ersten Lagebildes über arabische Großfamilien sind zwar kleine, aber wichtige und richtige erste Schritte, denen viele folgen müssen.