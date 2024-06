Landesregierung und Städte streiten um Kontrollen Chaos vor Start der Cannabis-Clubs

Seit April ist der Konsum von Cannabis legalisiert, am 1. Juli sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Anbauvereinigungen folgen. In diesen Social Clubs können Mitglieder die Droge für den Eigenbedarf anbauen, sie dürfen sie dort aber weder konsumieren noch verkaufen. In großen Städten wie Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen und Duisburg stehen bereits Clubs in den Startlöchern und werben um Mitglieder. Städte sehen die Entwicklung mit Sorge. „Wir warten auf einen Erlass des Landes, wie die Genehmigung und Kontrolle der Anbauvereine geregelt werden soll“, heißt es bei der Stadt Köln. Auch Düsseldorf, Aachen, Bonn, Solingen und Duisburg warten händeringend auf Ansagen.