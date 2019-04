Bußgelder bei Verfehlungen : 75 Euro für eine weggeschnippte Kippe?

Düsseldorf Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln wird in Mannheim jetzt mit 75 Euro bestraft. Ein Kaugummi kann 100 Euro kosten. In Nordrhein-Westfalen variieren die Geldstrafen von Stadt zu Stadt.

Auch beim Umweltministerium Nordrhein-Westfalen werde am Bußgeldkatalog für die Verstöße in der Abfallbeseitigung gefeilt, sagt Referentin Tanja Albrecht. Der Katalog sei von 2006 und sehe für das Wegwerfen von Zigarettenstummeln eine Buße von zehn bis 25 Euro vor. Allerdings sei es Aufgabe der Kommunen zu entscheiden, wie viel der Umweltsünder tatsächlich zahlt – der Katalog sei lediglich eine Empfehlung. „Die Höhe des Bußgeldes muss sich im Einzelfall an der Schwere des Vergehens orientieren“, sagt Albrecht.