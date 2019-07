Kommunalpolitik in Hamminkeln : Bürger wollen Rat verkleinern

Wesel In Hamminkeln stimmen die Einwohner über die Zahl der Abgeordneten ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sep) Eine Initiative in der Stadt Hamminkeln am Niederrhein möchte per Bürgerentscheid die Zahl der Abgeordneten im Kommunalparlament reduzieren. Am Sonntag läuft die Frist ab, am Abend werden die Stimmen ausgezählt. Hamminkeln hat derzeit rund 27.700 Einwohner. Laut Kommunalwahlgesetz in NRW ist die vorgeschlagene Parlamentsgröße bei einer Stadt der Größe zwischen 15.001 und 30.000 Einwohnern insgesamt 38 Ratsmitglieder.

Exakt so viele Ratsmitglieder gibt es in Hamminkeln derzeit auch. Die Initiative um das Bündnis Pro Mittelstand des ehemaligen CDU-Mitgliedes Walter Münnich versucht nun, diese Zahl um zehn Parlamentarier auf 28 Abgeordnete zu reduzieren. Zur Begründung führt die Initiative an, dass ein reduzierter Rat jährlich Einsparungen von 36.000 Euro bedeuten würde. Ein kleinerer Rat könne effizienter arbeiten. Auch würden die Parteien vielerorts nicht mehr ausreichend Kandidaten finden, so dass ein kleinerer Rat angebracht sei.

Um die Ratsverkleinerung in Hamminkeln durchzusetzen, müssen zwei Kriterien erfüllt sein. 4525 Ja-Stimmen sind nötig – das sind etwa 20 Prozent der 22.621 Abstimmungsberechtigten – und es muss mehr „Ja“-Stimmen als „Nein“-Stimmen geben. Am Mittwoch war die Zahl von 3000 Stimmen insgesamt überschritten.

Hamminkeln ist kein Einzelfall. In Moers hatte der Stadtrat zunächst entschieden, die Zahl der Ratsmitglieder von 54 auf 50 zu senken. Ende Mai dann die Kehrtwende. Der Stadtrat in Moers entschied mehrheitlich, doch bei seiner ursprünglichen Größe bleiben zu wollen. Die Gegner einer Ratsverkleinerung fühlen sich durch die Entwicklung in der großen Kommune im Kreis Wesel bestärkt.

Die Hamminkelner Politik selbst war durch die Initiative bereits im vergangenen Jahr aufgefordert worden, das Kommunalparlament zu verkleinern. Kommunen können in ihren Satzungen eine Verkleinerung des Parlamentes festlegen. Als dies in Hamminkeln nicht geschah, sah sich die Initiative Pro Mittelstand aufgefordert, selbst eine Entscheidung auf den Weg zu bringen. Ein erstes Bürgerbegehren zur Vorbereitung des Bürgerentscheids war erfolgreich. Nun können die Bürger abstimmen.