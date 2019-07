Feuer ist unter Kontrolle : Großbrand an Bochumer Grundschule – Löscharbeiten nach sechs Stunden beendet

Bochum In Bochum hat am Donnerstag das Dach einer Turnhalle gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt.

Großalarm für die Feuerwehr Bochum in Nordrhein-Westfalen: Aus zunächst ungeklärter Ursache ist das Flachdach der Turnhalle einer Gesamtschule am Donnerstag in Brand geraten. Nach rund einer Stunde hatten die Rettungskräfte das Feuer am Nachmittag unter Kontrolle.