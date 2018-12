Personenkontrolle endet tödlich: Polizist erschießt Mann in Bochum

Polizist erschießt Mann in Bochum

Ein Streifenwagen vor einer Absperrung in der Bochumer Velsstraße, wo sich der tödliche Zwischenfall am Abend ereignete. Foto: dpa/Marcel Kusch

Bochum In Bochum ist bei einem Polizeieinsatz am Abend ein Mann ums Leben gekommen. Ein Beamter gab mehrere Schüsse ab. Eine Mordkommission aus Essen ermittelt.

Ein Polizist hat in Bochum bei einem Einsatz einen Mann erschossen. Die Beamten seien am Sonntagabend zu einem Einsatz gerufen worden und hätten den 74-Jährigen kontrollieren wollen, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum. Der Zwischenfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr in der Velsstraße. Warum die Polizei gerufen wurde, war zunächst nicht bekannt.