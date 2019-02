Einbruch in Bochum : Einbrecher fesseln Mann - der stirbt an Herzinfarkt

Bochum Bei einem Einbruch am Montagabend in Bochum ist ein Mann gestorben. Einbrecher hätten den Bewohner an einen Stuhl gefesselt, der daraufhin einen Herzinfarkt erlitten habe.

Nach einem Einbruch ist am Montagabend in Bochum ein Hausbewohner gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe einen Herzinfarkt erlitten, berichtete die „Bild“-Zeitung. Das konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Unbekannte seien in das Wohnhaus in Bochum eingedrungen. Sie seien entkommen. Über die näheren Hintergründe wollten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag informieren.

Nach Informationen der Bild-Zeitung hätten sich die Einbrecher mit Gewalt Zutritt zu der Wohnung verschafft. Um den Bewohner unschädlich zu machen, hätten sie den Mann an einen Stuhl gefesselt. Als die Einbrecher seinen Tod bemerkten, sollen sie die Flucht ergriffen haben.

