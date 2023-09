Konstruktive Berichterstattung Was Journalisten beim b.future-Festival in Bonn lernen

Eines der Panels leiteten die Journalistinnen des Instagram-Kanals „Migratöchter“. Was mit einem Kanal für eine türkisch und kurdische Zielgruppe anfing, hat sich mittlerweile ausgeweitet. Mit ihren Inhalten wollen sich Heike Zahn, Melis Içten-Löffler, Kübra Idi und Özge Kabukçu vom Südwestrundfunk (SWR) den Themen widmen, die Frauen mit Migrationsgeschichte beschäftigen. Sie beleuchten kulturelle Vielfalt und Diskriminierung, wollen aber auch stärken und motivieren. Konstruktiv arbeiten sie besonders mit ihrer Community, erzählen sie in ihrem Vortrag im LVR Landesmuseum in Bonn. Dabei wollen nicht nur kritisieren, sondern im Dialog und mit Partizipation der Betroffenen Inhalte kreieren, berichtet Melis Içten-Löffler. Sie arbeiten beispielsweise Jahrestage wie den des Anschlags in Hanau 2020 auf oder geben mit Kochvideos Einblicke in die Kultur verschiedener Herkunftsländer. Viele dieser Themen kämen in der deutschen Medienlandschaft noch zu kurz, ergänzt Projektmanagerin Heike Zahn, die den Kanal mit mittlerweile über 30.000 Followern ins Leben gerufen hat.