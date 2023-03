Essay Die Toten, die Waffen und wir

Zu so ziemlich jedem Zeitpunkt in den vergangenen Jahrzehnten fuhr man von einem Besuch des Soldatenfriedhofs Reichswald zwar erschüttert nach Hause, aber zugleich auch zuversichtlich. Mit den Gedanken noch in der blutigen Vergangenheit, aber den Blick fest gerichtet in eine unzweifelhaft bessere, humanere Zukunft. Mit einem heiligen Schwur in Herz und Hirn: Nie wieder Krieg!