Bertelsmann-Studie blickt auf 2040 NRW schrumpft – die größten Gewinner und Verlierer

Nordrhein-Westfalen schrumpft und altert: Bis 2040 wird die Zahl der Einwohner um etwa eine viertel Million Menschen auf 17,91 Millionen zurückgehen. Dabei geht ein Riss durch das Land: So sind Bevölkerungsrückgänge in Teilen des Ruhrgebiets und Südwestfalen zu erwarten. Im Rheinland und im Münsterland wird die Bevölkerungszahl dagegen bis 2040 weiter wachsen. Das geht aus einer Prognose hervor, die die Bertelsmann-Stiftung am Dienstag vorgelegt hat. Sie hat dafür Geburten- und Sterberaten sowie Zu- und Wegzüge einbezogen.