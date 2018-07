Bei einem Brückenneubau wurden erstmals ausschließlich Fertigbauteile eingesetzt.

Hagen Mit dem Pilotprojekt in Hagen will Straßen NRW die Sperrzeiten deutlich verringern.

Gerade mal 100 Tage für einen Brückenneubau? Was sich gewagt anhört, hat der Landesbetrieb Straßen NRW gerade in Hagen realisiert. Am Montag gab Verkehrsminister Hendrik Wüst die neue Brücke Hammacherstraße, die über die Autobahn 46 führt, 100 Tage nach dem Abriss des alten Bauwerks für den Verkehr frei. Ermöglicht wurde die schnelle Bauzeit, weil die Ingenieure Fertigbauteile verwendeten. Fundamente, Widerlager, Stahlträger, Fahrbahnplatten und Seitenelemente wurden vorproduziert und Stück für Stück wie Legosteine an der A46 zusammengesetzt – was dem Pilot-Projekt auch den Spitznamen „Legobrücke“ einbrachte. Bei konventioneller Bauweise hätte laut Straßen NRW die doppelte Zeit veranschlagt werden müssen.