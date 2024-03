Pflegemängel und Behandlungsfehler in NRW 320.000 Klinik-Aufenthalte im Jahr wären vermeidbar

Und nicht alle werden gut versorgt. Pflege- und Versorgungsmängel haben Folgen. „2022 wären mehr als 320.000 Krankenhausaufenthalte von Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfalen potenziell vermeidbar gewesen“, heißt es in dem Report – wenn es eine entsprechende Versorgung in der Pflege oder durch niedergelassene Ärzte gegeben hätte. „Das entspricht einem Anteil von 36 Prozent an allen Krankenhausfällen von Pflegebedürftigen.“ Das heißt: Jeder dritte Pflegebedürftige kommt in die Klinik, weil er zuvor schlecht versorgt worden ist.