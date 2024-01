Fragen und Antworten Was Kunden zum Bahnstreik in NRW wissen müssen

Die Gewerkschaft der Lokführer Deutschlands (GDL) ruft zu einem bundesweiten Streik von Mittwoch bis Montag auf. Es wird der wohl längste Arbeitskampf in der Geschichte der Deutschen Bahn. Zuletzt war 2015 bei der Bahn ein Ausstand über fünf Tage ausgerufen worden. „Die Bahn sollte im Interesse ihrer Kunden prüfen lassen, ob der so lange Arbeitskampf verhältnismäßig ist“, sagt Hagen Lesch, Gewerkschaftsexperte beim arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft. Er rechnet aber nicht mit einem Verbot des Streiks, weil Arbeitsgerichte sehr zurückhaltend seien, gegen Gewerkschaften vorzugehen. Wir sagen, was Reisende wissen müssen.