Neuer Bahn-Ärger im Rheinland In diesen NRW-Städten werden ICE ab 5. August gestrichen

Bahnkunden sind Leid geprüft - nun droht neuer Ärger in Nordrhein-Westfalen. Zahlreiche ICE-Verbindungen von und nach NRW sollen ab 5. August gestrichen werden. Das geht aus einem Schreiben an Bahn-Chef Richard Lutz hervor, in dem NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer die Einschränkungen kritisiert. „Dies soll Fahrten auf allen wesentlichen Fernverkehrsrelationen von und nach Hamburg, Berlin und Frankfurt betreffen. Anscheinend ist Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich von den Reduzierungen besonders stark betroffen“, schreibt der Grünen-Politiker. Und so sieht es laut dem Schreiben im Detail aus: