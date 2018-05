Düsseldorf: Autorennen mit Kundenfahrzeugen

Düsseldorf Zivilbeamte der Polizei stoppen illegales Autorennen in Düsseldorf.

Zwei junge Männer aus Duisburg (20 und 22 Jahre alt) sollen sich in Düsseldorf ein illegales Autorennen mit Kundenfahrzeugen eines Parkserviceunternehmens geliefert haben. "Sie waren am Sonntagabend in Richtung Innenstadt unterwegs. Glücklicherweise kam es zu keinen Unfällen", teilte die Düsseldorfer Polizei mit. Die Polizisten kontrollierten die Beschuldigten und stellten die Führerscheine sicher. Die Autos (ein Mercedes C220 CDI und ein Mercedes SLK) wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Verdachts auf ein verbotenes Autorennen dauern an.

Zivilbeamten waren die beiden Fahrzeuge an einer Ampelanlage an einem Autobahnzubringer am Mörsenbroicher Ei aufgefallen. "Als die Signale der Ampel auf Grün sprangen, heulten beide Motoren auf und die Pkw rasten mit quietschenden Reifen bis zur nächsten roten Ampel", so die Polizei. Dieses Verhalten habe sich über mehrere Straßen hinweg fortgesetzt. Die Beschuldigten seien teils mehr als doppelt so schnell gewesen wie erlaubt. 50 km/h waren vorgeschrieben. "Vor roten Ampeln mussten die Fahrer wegen der Geschwindigkeit so stark bremsen, dass die Elektronik die Warnblinkanlage auslöste. Während der gesamten Zeit überholten die Autos immer wieder rechts, links und rechts", so die Polizei. Nach Angaben der Zivilbeamten ist es nur dem Zufall zu verdanken gewesen, dass bei diesen riskanten Fahrstreifenwechseln und der hohen Geschwindigkeit kein anderer Verkehrsteilnehmer verletzt worden sei.