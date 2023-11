Pläne des NRW-Verkehrsministers Autofahrer brauchen noch sehr viel Geduld

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer hat angekündigt, dass er den Straßenbau verstärkt in den Fokus nehmen will. Die Grünen fordern bereits seit Langem, dass das Augenmerk klar auf der Sanierung liegen muss. Neubaumaßnahmen rücken in der Prioritätenliste weiter nach unten. Dieser schon im Koalitionsvertrag festgeschriebene Paradigmenwechsel wird dem Minister noch in so mancher Gemeinde, die auf eine Ortsumgehung oder einen Zubringer fürs eigene Industriegebiet gehofft hat, Diskussionen und Anfeindungen bescheren.