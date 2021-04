Autobahnpolizei NRW : Beamte sind künftig mit Kleinbussen unterwegs

Hilden Die Autobahnpolizei in NRW bekommt neue Fahrzeuge. Statt Kombis sollen die Polizisten künftig mit Kleinbussen vom Typ Mercedes Vito unterwegs sein.

"Die Sichtbarkeit ist der größte Vorteil der neuen Fahrzeuge. Denn Sichtbarkeit bringt Sicherheit", so Reul. "Die Arbeit der Autobahnpolizei ist wegen des hohen Tempos extrem gefährlich. Das Einsatzfahrzeug ist Arbeits- und Schutzraum in einem. Ein größeres Fahrzeug ist ein echtes Sicherheits-Plus."

Noch in diesem Jahr sollen 105 Fahrzeuge des von der Autobahnpolizei favorisierten Fahrzeugs Mercedes Vito an die fünf Autobahnpolizeibehörden in NRW ausgeliefert werden. Das heißt, statt der alten Kombis fahren die Beamten der Behörden in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Münster und Bielefeld schon bald in Kleinbussen über die Autobahn. Die restlichen Fahrzeuge 75 Fahrzeuge sollen dann bis Ende 2023 geliefert werden. Die Kosten für die neuen Fahrzeuge belaufen sich laut Innenministerium auf elf Millionen Euro.