Düsseldorf: Autobahn-Baustellen sollen schneller fertig werden

Die Landesregierung plant bei acht wichtigen Autobahn-Baustellen, dass diese schneller fertiggestellt werden als ursprünglich festgelegt. Das teilte gestern NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) mit. Dabei soll die Bauzeit an den acht Baustellen insgesamt um 107 Wochen sinken - manchmal soll es fünf Wochen schneller gehen, in einem Fall sogar 23 Wochen schneller. Das alles soll einen Aufpreis "im niedrigen einstelligen Millionenbetrag" kosten", sagte Wüst. Einige Projekte sind bereits verabredet, bei anderen wird noch verhandelt.

Weniger Staus sind aber nicht zu erwarten: Es seien so viele Baustellen geplant wie nie, sagte der Minister. Das Land will zwar 50 weitere Planer einstellen, doch das nützt wenig, weil sowieso 200 Stellen offen sind. "Wir suchen unter Hochdruck neue Leute", so Wüst.