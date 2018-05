Essen: Auto schleudert in Fußgängergruppe

Auto schleudert in Fußgängergruppe

Essen Bei einem schweren Unfall in Essen gab es fünf Verletzte, darunter zwei Kinder.

Bei einem Verkehrsunfall, dem möglicherweise ein illegales Autorennen vorausging, sind in Essen fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Darunter waren auch Kinder. Die Polizei prüft, ob bei dem Unfall am Samstagabend Raserei im Spiel war. Zeugen hatten angegeben, dass sich zwei Autofahrer vor dem Unfall ein Rennen geliefert hätten. Dies sei aber noch ungeklärt, berichteten die Ermittler.

Laut Polizeibericht verlor ein 22-jähriger Fahrer am frühen Abend in der Essener Innenstadt in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Er stieß mit dem Wagen eines Gleichaltrigen zusammen. Das Auto riss beim Ausweichen einen Ampelmast vor einem beliebten Einkaufszentrum um und prallte gegen mehrere dort wartende Fußgänger.