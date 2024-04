Energiepolitik Der Kohle-Ausstiegsplan für NRW ist kaum zu halten

Auch der Strukturwandel am Niederrhein, der von Bund und dem Land NRW mit 14,8 Milliarden Euro abgefedert und gefördert wird, könnte ins Stocken geraten. Ministerin Neubaur hat Mitte März 19 Ankerprojekte und 31 zugeordnete Vorhaben angekündigt, die mehrere Tausend neue Arbeitsplätze schaffen sollen. Darunter sind ein Forschungsflugplatz in Würselen bei Aachen, der Bau eines ­Elektrolyseurs in Bedburg sowie die Errichtung des „Brainenergy“-Parks in Jülich, wo die Erforschung neuer Energiesysteme und Speicheranlagen bis zu 5000 neue Jobs bringen soll. Im Projekt Textilfabrik in Mönchengladbach sollen 3000 neue Stellen entstehen, eine hochmoderne Modellfabrik für die Papierherstellung in Düren steht für mehr als 1000 neue Jobs.