Playmobil-Ausstellung in Bonn : Figürchen, die begeistern

Bonn Mehr als 5000 Playmobilfiguren „bevölkern“ für die neue Sonderausstellung bis Ende August das Deutsche Museum Bonn. Besucher dürfen zwar auch spielen – sollen aber vor allem etwas über Technikgeschichte lernen.

Sie sammeln Gesteinsproben auf dem Mars, lotsen Flugzeuge und nehmen mit dem Forschungsschiff „Polarstern“ Kurs auf die Antarktis. Bis zum 25. August bevölkern nun mehr als 5000 Playmobilfiguren das Deutsche Museum Bonn. „Playmobil-Technikgeschichte(n)“, so lautet der Titel der Sonderausstellung, in welcher der Hamburger Sammler Oliver Schaffer zehn imposante Schaulandschaften mit den siebeneinhalb Zentimeter großen Weltstars inszeniert hat.

Vor 45 Jahren traten die kleinen Plastikfiguren des mittelständischen Unternehmens Geobra Brandstätter aus Zirndorf in Franken ihren Siegeszug in die Kinderzimmer an. Seit 1974 sind mehr als drei Milliarden Playmobilfiguren gefertigt worden. Das Unternehmen produziert in Deutschland, Malta, Tschechien und beschäftigt weltweit 4600 Mitarbeiter. Die kleinen Figuren mit unbegrenzt kombinierbarem Zubehör zeigen historische wie fantastische Szenarien, sie bilden den Alltag und dessen rasche Veränderung ab.