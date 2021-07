Rheinische Landpartie : Auf den Spuren der Bonner Republik

Noch immer zweiter Amtssitz des Bundespräsidenten: die Villa Hammerschmidt. Foto: Helge Matthiesen

Bonn Rund 50 Jahre lang lag die Bundeshauptstadt am Rhein. Auf einem Rundgang durch das alte Regierungsviertel am Strom erlebt man Historie und den Wandel Bonns zur UN-Stadt.

Von Helge Matthiesen

Es war einmal – so fangen in Bonn viele Geschichten an. Das markante eckige Hochhaus direkt am Rhein mitten im ehemaligen Regierungsviertel war einmal der Büroturm für die Abgeordneten, der „Lange Eugen“, nach seinem Bauherrn, Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, benannt, der selbst eher ein kurzer Mensch war. Der Turm war bei seiner Eröffnung im Jahr 1969 mit 31 Stockwerken das höchste Haus Bonns und ist jetzt nur noch zweiter Sieger. Schauen Sie sich das Gebäude gut an. Sie sehen gute Architektur, denn Egon Eiermann, Schöpfer unter anderem der Berliner Gedächtniskirche, hat es entworfen. Wir werden es jetzt einmal umrunden.

Aber beginnen wir, wo alles anfing in Bonn: Am Museum Alexander Koenig. „Reichsinstitut“ steht über der Tür des monumentalen Baus der Gründerzeit. Biber und Krokodile in Sandstein schauen grimmig von der Fassade. Hier trat am 1. September 1948 der Parlamentarische Rat zusammen, um das Grundgesetz zu beraten und zu beschließen. Kurz darauf war Bonn Hauptstadt der Bundesrepublik und blieb es für rund 50 Jahre. Das Haus ist heute eine der führenden deutschen Forschungseinrichtungen für Biodiversität und Naturkundemuseum.

INFO Broschüre zeigt weitere Ziele im Bundesviertel Museum Im Haus der Geschichte gegenüber dem Kanzleramt ist ständig die Ausstellung zur Geschichte Deutschlands nach 1945 zu sehen. Der Eintritt ist frei. Dort gibt es – soweit vorrätig – die Broschüre „Bonn, Orte der Demokratie“ der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie zeigt noch weitere Ziele, die sich im Bundesviertel ansteuern lassen, und erinnert an die Geschichte der Gebäude. Die meisten sind nicht zugänglich. Ausnahme ist der alte Bundesrat im Bundeshaus. Führung Das Haus der Geschichte bietet regelmäßig Führungen zum Kanzlerbungalow und in den Garten von Villa Hammerschmidt und Palais Schaumburg an. www.hdg.de

Gleich gegenüber führt die Kaiser-­Friedrich-Straße direkt zum Rhein. Im Büro der Bundespräsidenten gleich rechts an der Straße residiert heute das Bundeskartellamt. Am Ende der Straße steht eine gewaltige Villa. Der Bonner Oberbürgermeister Spiritus hat sie erbaut, sein Nachbar in der Villa Hammerschmidt war besagter Herr Koenig, ein vermögender privater Naturforscher. Sein Vater hatte in Russland ein Vermögen im Zuckergeschäft gemacht. Der Sohn sammelte Käfer. Die Villa liegt in einem schönen großen Park am Rhein und ist der zweite Amtssitz des Bundespräsidenten. Wenn der Chef im Hause ist, weht seine Flagge über dem Haus.

Von der Rheinpromenade, auf der es rechter Hand weitergeht, ist die weiße Villa gut zu sehen. Gleich daneben und nur durch eine Mauer getrennt liegt der Garten des Palais Schaumburg, des Bundeskanzleramts von Adenauer bis Schmidt. Ludwig Erhard baute 1964 einen sehr coolen, aber leider nur schwer bewohnbaren Bungalow als Dienstwohnung für die Kanzler in den Park, später folgte das neue Kanzleramt. Helmut Schmidt verglich es despektierlich mit einer rheinischen Sparkasse. Ganz falsch lag er nicht.

Das Bundesbüdchen ist wieder Anlaufstelle. Foto: Helge Matthiesen

Am Rhein entlang folgt das Bundeshaus, in dem 1948 und 1949 das Grundgesetz verhandelt und beschlossen wurde, die Bonner Pä­dagogische Akademie im Bauhausstil von 1933. Hier residierten bis 2000 Bundesrat und Bundestag. Gleich darauf folgt der gläserne Bau des Plenarsaals. Als er fertig wurde, war Bonn schon nicht mehr Hauptstadt. Der Reichstag in Berlin ist auch architektonisch sein Nachfolger. Neben dem alten Wasserwerk – hier fielen die Beschlüsse zur Deutschen Einheit, weil der neue Plenarsaal noch im Bau war – steht ein nagelneues Hochhaus und macht dem Abgeordnetenhochhaus Konkurrenz. Hier residieren die Vereinten Nationen und das Klimasekretariat. Der Klimaschutz für den Erdball wird in Bonn gemacht.

Der Fußweg hinter dem Zaun führt fort vom Rhein, hinauf zur Deutschen Welle, die von Bonn in alle Welt sendet. Unter dem Gebäude hindurch geht es auf die Heinrich-Brüning-Straße und weiter zum Tulpenfeld, jener merkwürdigen Bürostadt, die Mitte der 60er-Jahre ein Versicherungskonzern baute, weil der Bund in Bonn nicht mehr investieren wollte. Das Provisorium sollte Provisorium bleiben. Auf Stelzen hinter dem ersten Gebäude ragt der Glaskasten-Saal der Bundespressekonferenz in den Himmel.

Von hier geht es zur Heussallee, nach rechts, vorbei an der ehemaligen Landesvertretung von Rheinland-Pfalz, die fast nur aus Quadraten besteht und heute von der Uni genutzt wird. Gleich links steht seit ein paar Monaten endlich das Bundesbüdchen wieder. Mehr als zehn Jahre war der legendäre Kiosk eingelagert, weil er dem Neubau des Kongresszentrums weichen musste. Jetzt hat er einen neuen Platz.

Auf dem Platz der Vereinten Nationen, der sich dahinter öffnet, sind die Vorderseite des Plenarsaals und das Bundeshaus zu sehen. Wer je in Berlin war, mag die Größendimensionen der Gebäude einmal in den Vergleich nehmen. Im ehemaligen Bundestag finden Konferenzen statt, im Bundesrat gibt es eine kleine Ausstellung zum Grundgesetz. In den Büros arbeiten diverse Verbände und Unternehmen. Gegenüber ist ganz neu das Bonner Congress-Zentrum entstanden. Vor allem die Vereinten Nationen nutzen das Gebäude.

Zwischen Parkhaus und Zaun des Kanzleramts geht es auf einem Fußweg weiter. Henry Moores „Large Two Forms“ glänzen immer noch auf dem Rasen. An der Adenauerallee rechts ist bald jene Stelle erreicht, an der einst Gerhard Schröder am Zaun gerüttelt haben soll, weil er dringend ins Kanzleramt wollte. Der Vorgang ist leicht erklärt, denn gegenüber stand einst ein Gasthaus, in dem die Sozis gerne mal einen hoben. Ein etwas schartiger Adenauer-Kopf erinnert an den ersten Kanzler, gleich dahinter das Palais Schaumburg – einst Villa einer Kaisertochter, dann Kanzleramt. Für eine Villa ist sie groß, für ein Kanzleramt eher bescheiden. Weiter vorbei am Tor der Villa Hammerschmidt, die in Blumenbeeten hinter einer Brunnenfontäne etwas entrückt liegt. Dann kommt wieder das Museum Koenig.

Es war einmal am „Langen Eugen“ – ein guter Anlass, sich umzusehen. Wer sich auf den etwa einstündigen Weg macht, sieht vor allem das moderne Bonn, wie es in der leeren Kulisse der Bonner Republik entstand.

Bunker, Häuser und Schlösser

Rund um Bonn erinnert vieles an die alte Bundesrepublik. Orte, die man sehen sollte.

1. Regierungsbunker Ahrweiler

Erinnerungen an den Kalten Krieg und seine Auswüchse: Von 1962 bis 1971 baute die Bundesregierung in zwei stillgelegten Eisenbahntunneln im Ahrtal einen Bunker, der Sicherheit selbst vor Atombomben bieten sollte. Hier wäre in einer 17,3 Kilometer langen Anlage die politische Führung der Bundesrepublik sichergestellt worden, wenn das Land angegriffen worden wäre.

So gibt es neben vielen technischen Details – alles noch ohne nennenswerte Computertechnik – alles, was eine einfache Regierungszentrale zu jenen Zeiten braucht: Von einem Fernsehstudio über ein Wohn- und Schlafzimmer für den Bundespräsidenten und den Kanzler, Büros, Fernmeldeanlagen, Entgiftung. Alles ist für einen Notbetrieb tief unter der Erde vorbereitet. Gewaltige Bunkertore schließen das unterirdische Bauwerk ab. 200 Meter der ehemaligen Anlage sind erhalten und können nach Voranmeldung besucht werden. Schöne Wanderwege in der Umgebung und die hübsche Altstadt von Ahrweiler sind nah.

Am Silberberg, Ahrweiler, Anmeldung unter Tel. 02641 9117053; www.­regbu.de

2. Adenauer-Haus Rhöndorf

Es ist sicher nicht nur ein Gerücht, dass sich die Regierung der jungen Bundesrepublik sehr überraschend in Bonn ansiedelte, weil ihr erster Kanzler und machtvoller CDU-Vorsitzender, Konrad Adenauer, seit Mitte der 30er-Jahre im nahen Rhöndorf lebte. Dort hatte er Naziherrschaft und Krieg überstanden und stieg mit über 70 Jahren wieder in die Politik ein. Sein Haus ist mit der originalen Möblierung als Gedenkstätte erhalten. Eine sehenswerte Ausstellung erinnert an die Anfänge der Politik am Rhein und das Leben des ersten Bundeskanzlers. Besonders schön ist der Garten, den Adenauer selbst anlegte, in dem er Boccia spielte, Rosen züchtete und seine Memoiren schrieb. Reizvoll ist Bad Honnef am Rhein, auch für einen Abstecher geeignet.

Konrad-Adenauer-Straße 8a, 53604 Bad Honnef, Tel. 02224 921234; www.adenauerhaus.de

3. Hotel Petersberg

Das Hotel gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Die Kölner Familie Mülhens hat es in der heutigen äußeren Form erbauen lassen. 1938 residierte dort der britische Premierminister Neville Chamberlain, als er mit Adolf Hitler – er war im Rheinhotel Dresen in Bad Godesberg abgestiegen – über die Zukunft der Tschechoslowakei verhandelte. Nach 1949 zogen die drei westalliierten Militärgouverneure hier ein, um mit Blick auf Rhein und Bonn als Hohe Kommissare das Werden und Wachsen der jungen Bundesrepublik zu beaufsichtigen. Auf dem legendären Teppich nahm Adenauer das Besatzungsstatut entgegen und demonstrierte das Selbstbewusstsein der jungen Republik. Später residierten hier Staatsgäste wie Leonid Breschnew, Queen Elizabeth II. oder Bill Clinton. Ein Besuch lohnt sich auch wegen der grandiosen Aussicht, die sich aus dem Biergarten genießen lässt. Die Zufahrt ist mautpflichtig. Neuerdings erinnert eine kleine Ausstellung im ehemaligen Wachhäuschen an die Geschichte des Hauses und an seine Gäste.

Petersberg, 53639 Königswinter; Tel. 02223 740; www.steigenberger.com

4. Brühls Schlösser

Zwischen Bonn und Köln liegen die Brühler Barockschlösser in ihren wunderbaren Gärten. Weltkulturerbe! Hier empfing die Bundesregierung gerne ihre Gäste, weil der Rahmen weit repräsentativer war als im eher biederen und kleinstädtischen Bonn. Kurfürst Clemens August I. aus dem Hause Wittelsbach ließ die Schlösser bauen. Das Treppenhaus im Schloss entstand 1740 bis 1746 und ist ein Hauptwerk des Baumeisters Balthasar Neumann. Von März bis November – Heizen war schwierig, und Staatsgäste haben es gerne warm – empfing hier der Bundespräsident, im Winter wechselte er in die Godesberger Redoute. Die war auch schön und leichter zu heizen. Falkenlust diente dem Bundespräsidenten als Ausweichquartier, wenn seine Villa Hammerschmidt gerade mal wieder saniert werden musste.

Max-Ernst-Allee, 50321 Brühl; Tel. 02232 44000; www.schlossbruehl.de

5. Willy-Brandt-Forum

Willy Brandts letztes Wohnhaus lag im beschaulichen Unkel am Rhein. An diesen Ort hat er sich 1979 mit seiner späteren dritten Frau aus dem Bonner Betrieb zurückgezogen, dort ist er auch 1992 in seinem Wohnhaus Auf dem Rheinbüchel gestorben. In einem ehemaligen Bankgebäude erinnert das Willy-Brandt-Forum an den Kanzler der Ostpolitik, den Friedensnobelpreisträger, den Unterstützer vieler Freiheitsbewegungen und den prägenden Politiker der Bundesrepublik. Das private Arbeitszimmer Brandts ist im Original zu besichtigen. Die Rheinpromenade lädt zum Spaziergang ein. msh

Willy-Brandt-Platz 5, 53572 Unkel/Rhein; Tel. 02224 7799303; www.­willy-brandt-forum.com