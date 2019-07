Weitere Tipps für den Ausflug : Landschaftspark ist das ganze Jahr über geöffnet

Caroline Thelen (unten) und Gudrun Lücking klettern im Duisburger Landschaftspark. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Der Besuch des Landschaftsparks in Duisburg lohnt sich - nicht nur bei gutem Wetter. Hier finden Sie alle Infos zum Ausflugstipp im Ruhrgebiet.

Anreise Der Haupteingang zum Landschaftspark Duisburg-Nord liegt an der Emscherstraße 71,

47137 Duisburg. Autofahrer aus Richtung Düsseldorf und Wesel nehmen auf der A 59 die Ausfahrt Althamborn, biegen links ab und fahren nach der Ampel rechts in die Emscherstraße. Besucher aus Richtung Dortmund und Kamp-Lintfort nehmen auf der A 42 die Ausfahrt Duisburg-Neumühl und fahren rechts auf die B 8 in Richtung Obermeiderich bis zur Emscherstraße. Am Haupteingang gibt es mehr als 1500 kostenfreie Stellplätze. Gäste, die mit dem ÖPNV anreisen, können vom Duisburger Hauptbahnhof mit der Stadtbahnlinie 903 bis Haltestelle „Landschaftspark Nord“ fahren. Von dort sind es zu Fuß etwa zehn Minuten. Auch die Busse 906 und 910 fahren bis zu dieser Haltestelle.

Der Landschaftspark ist das ganze Jahr über täglich rund um die Uhr geöffnet. Der Hochofen 5 sowie die Aussichtsplattform sind aus Sicherheitsgründen lediglich bei Schnee, Sturm und Glätte geschlossen. Das Besucherzentrum hat Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, sowie am Wochenende und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Tel. 0203 4291919.

Einkehr Auf dem Park-Gelände gibt es ein Restaurant und ein Bistro. Das Restaurant befindet sich am Haupteingang. Besucher können dort aus einer saisonal wechselnden Karte auswählen. Di-Do 11-19, Fr/Sa 11-24 Uhr, So 11-20 Uhr. In der Nähe des Eingangs befindet sich der Kiosk. Dort gibt es kalte und warme Gerichte und an Werktagen ein Mittagsangebot. Mo-Mi 9-16, Do-So 11-16 Uhr.

Foto: Röös/Monschau Tourismus 17 Bilder Die schönsten Ausflugsziele in NRW im Überblick.

Für Kinder Um Kindern aus der Stadt einen Einblick in das Leben und die Arbeit auf einem Bauernhof zu vermitteln, wurde 1993 ein Lehr- und Lernbauernhof im Landschaftspark eingerichtet. Auf dem Ingenhammshof leben Hühner, Gänse, Esel, Pferde und Bienen. Am Klettergarten gibt es einen Spielplatz mit Riesenröhrenrutsche.

Schlechtwetter Wer nicht draußen nass werden will, kann drinnen nass werden: im Tauchgasometer. Zur Auswahl stehen etwa Abenteuertauchen (99 € inklusive Equipment) und Schnuppertauchen (44 € inklusive Equipment). Tel. 0203 4105353.

Übernachtung Gäste können in der Jugendherberge auf dem Areal des Landschaftsparks übernachten. Dort stehen 143 Betten in 39 Zimmern zur Verfügung. In der Herberge gibt es ein Bistro, Tagungsräume und einen Kicker. Lösorter Str. 133, 47137 Duisburg, Tel. 0203 417900.