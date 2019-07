Gastbeitrag von Henning Krautmacher : Heimat? Da stelle mer uns ers’ emal janz dumm!

Henning Krautmacher wurde 1957 in Leverkusen geboren. Mit seiner zweiten Frau lebt er in Pulheim und hat zwei Söhne. Foto: Manfred Jasmund

Der Höhner-Sänger wohnt in einem Dorf vor den Toren Kölns und fühlt sich dort genauso heimisch wie in der Dommetropole.

Dat is ja jeck!“ – um es mal in meiner Heimatssprache zu sagen. Ich wähle bewusst den Begriff Heimatsprache und nicht Muttersprache, weil meine Mutter nie Rheinisch gesprochen hat. Da lasse ich mir gerade neue Song-Texte einfallen, und in einem geht es genau um dieses Thema: Heimat! „Is dat nit jeck?“

So – und jetzt wird es ein wenig philosophisch. Der schrullige Professor aus „Die Feuerzangenbowle“ würde sagen: „Wat is eijentlich Heimat? Da stelle mer uns ers’ emal janz dumm! Heimat – dat is nit einfach so ne Ort auf’ener Landkarte. Heimat, dat is eijentlich e Jeföhl!“ Und genau dasselbe sage ich auch.

Viele Menschen, die mich als Sänger der Musikgruppe Höhner „logischerweise“ als waschechten Kölner bezeichnen, wissen möglicherweise nicht, dass ich gar nicht in Köln geboren wurde. Dennoch empfinde ich mich als einer dieser „Vorzeige-Kölner“, die die kölsche Mentalität, den Hang zum Frohsinn und zur Leichtigkeit des Seins – manifestiert durch die eigenen, kölschen elf Gebote – aus tiefster Überzeugung lebe. Mehr noch! Ich liebe sie, diese kölsche Mentalität.

Das macht mich aber immer noch nicht zum gebürtigen Kölner und bedeutet auch nicht, dass ich zwangsläufig im Stadtkern der Dom-Metropole leben muss. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Ich lebe vor den Toren Kölns in einem beschaulichen Ort mit dörflichem Charakter. Dort finde und habe ich alles, was ich für meine persönliche Vorstellung von einem glücklichen Familienleben brauche: Heimat.

Das Haus, in dem ich lebe, ist sozusagen „et letzte Haus im Dorf“. Gleich hinter unserem Gartenzaun beginnt ein riesiges Natur- und Wasserschutzgebiet. Unbebaubar! Es ist fast unmöglich, mit dem Handy zu telefonieren – toll, oder? Ich meine, wenn man abseits vom Berufsleben etwas Ruhe sucht, dann ist ein schlechter Handy-Empfang doch eine sehr gute Voraussetzung dazu.

Auf jeden Fall fühle ich mich hier wirklich heimisch! Hier fühle ich mich wohl! Hier geht es mir gut!

Und immer, immer wieder mache ich mich von dort aus auf den Weg nach Kölle und freue mich auf diese besondere Art, wie man in der Domstadt mit dem Leben umgeht. Ich freue mich auf die Menschen, die man so in keiner anderen Stadt auf der Welt antreffen wird. Und dann ärgere ich mich immer wieder mal über diese neuerlichen Baustellen, das Verkehrschaos und schmunzele über die Berichterstattung zu einem weiteren Polit-Skandal, der aufgrund von Filz und Klüngel „natürlich nur in Köln“ stattfinden kann.