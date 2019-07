Kostenpflichtiger Inhalt: „Landpartie“ - Ausflugstipp für NRW : Unterwegs an der rheinischen Loire

Schloss Loersfeld gehört Maximilian Freiherr von Fürstenberg-Hugenpoet und liegt inmitten eines zehn Hektar großen, englischen Landschaftsparks. Foto: JUDITH TAUSENDFREUND/Kölnische Rundschau/JUDITH TAUSENDFREUND

Bergheim Im Städtedreieck Aachen-Köln-Bonn liegen die meisten Wasserburgen in Europa. Per Rad geht es auf die rund 470 Kilometer lange Spezial-Route. Mehr als 50 Gemäuer finden sich an der Erft.