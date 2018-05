Leverkusen: Asphaltkocher brennt auf A 3

Leverkusen Ein Bauarbeiter wurde lebensgefährlich verletzt in eine Spezialklinik geflogen.

Warum das 24 Tonnen schwere Arbeitsgerät gestern Mittag auf der A 3 in Flammen stand, ist bisher laut Polizei noch völlig unklar. Fakt ist: Ein 54-jähriger Arbeiter, der den Asphaltkocher während Sanierungsarbeiten auf dem A 3-Teilstück zwischen Solingen und Leverkusen-Opladen bediente, hat laut Polizei und Feuerwehr lebensgefährliche Verbrennungen davongetragen und wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei sperrte für die Lösch- und Bergungsarbeiten die Autobahn komplett in beide Richtungen. Allein auf der A 3 staute sich der Verkehr dementsprechend - teils mehr als zehn Kilometer in eine Richtung, in die andere auf rund acht Kilometer Länge.