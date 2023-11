Argentiniens neuer Präsident Wie sich der Mineis Wahlsieg auf die Welt auswirkt

Finanzmärkte Der argentinische Peso ist im Verhältnis zum Euro so gut wie wertlos. Das Land steht bei einem Schuldenberg von mehr als 400 Milliarden Dollar stets am Rand des Staatsbankrotts. Um die Schulden zu bedienen, hat die Notenbank endlos Geld gedruckt, was die Inflation auf 140 Prozent getrieben hat. Milei will die Zentralbank abschaffen – was die Schulden allerdings nicht abschafft. Eine drastische Kürzung der Sozialausgaben, die teils auch auf Pump finanziert sind, wird da ein bisschen helfen. Aber: Argentiniens Abstieg ins Armenhaus schreitet voran.