Gewalttätige Schuldner : Nach Angriff in Bochum - Gerichtsvollzieher fordern mehr Schutz

Ein Gerichtsvollzieher klebt ein Pfandsiegel auf (Symbolbild). Foto: dpa/Georg-Stefan Russew

Düsseldorf Die Gewerkschaft beklagt unzureichende Hilfe bei gewalttätigen Schuldnern, im Schnitt komme es jeden Tag zu Zwischenfällen. Gerichtsvollzieher sollen Einsicht in die Datenbanken von Sicherheitsbehörden bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thomas Reisener Von Thomas Reisener Chefkorrespondent Landespolitik Autorendetails aufklappen Thomas Reisener ist Chefkorrespondent Landespolitik bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Der Gerichtsvollzieherbund (DGVB) in NRW fordert einen „Masterplan Sicherheit“ für die gut 900 staatlichen Inkasso-Kräfte in NRW. „Im Schnitt wird jeden Tag ein Gerichtsvollzieher angegriffen, beleidigt oder bedroht“, sagte der landesvorsitzende Frank Neuhaus unserer Redaktion, „die Dunkelzhiffer liegt noch erheblich höher.“

Aktueller Anlass ist der Übergriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum. Die gewalttätige Schuldnerin war als Waffen-Närrin bekannt und hatte zuvor eine Gerichtsvollzieherin in Dortmund verletzt. Der Fall bringt Justizminister Peter Biesenbach (NRW) in Bedrängnis, weil er öffentlich behauptet hatte, bei dem Bochumer Einsatz habe nichts auf eine besondere Gefahr hingedeutet.

Auch jenseits dieses Falls sind Gerichtsvollzieher größeren Gefahren ausgesetzt als gemeinhin bekannt. In Hessen wurde einem Gerichtsvollzieher Anfang 2016 in den Kopf geschossen. Auch in Karlsruhe tötete ein 53-Jähriger einen Gerichtsvollzieher bei einer Zwangsräumung per Kopfschuss. In NRW wird Gerichtsvollzieher tödliche Gewalt oft angedroht.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) vernachlässigt aus Sicht der NRW-Gerichtsvollzieher deren Schutz vor gewalttätigen Schuldnern. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd



Polizeieinsatz in Gummersbach : Mann bedroht Gerichtsvollzieherin mit Pistole und begeht Selbstmord

zurück

weiter

Der DGVB verlangt, dass die Gerichtsvollzieher in NRW Zugriff auf die Datenbanken der Sicherheitsbehörden erhalten. „Sie müssen wissen, wo sie hingeschickt werden“, sagte Neuhaus. In Belgien sei das bereits der Fall. Zudem müsse sich die Unterstützung durch die Polizei bessern. Die Bitte um Begleitung bei Vollstreckungsaufträgen werde zu häufig abgelehnt. Bei Aus- und Fortbildungen solle NRW vom Beispiel Baden-Württembergs lernen, wo die Gerichtsvollzieher das Vierfache an Fortbildung absolvieren.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!