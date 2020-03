Aktion in den Sozialen Medien : Mit Regenbogen gegen Corona

Düsseldorf Mit Farbe gegen Coronavirus: Kinder malen Regenbogen an Fenster und Türen. Durch die Aktion können selbst die Allerkleinsten sehen und verstehen, dass auch andere Kinder daheim bleiben müssen.

(özi) Ein bunter Regenbogen in allen Farben an der Haustür, im Fenster, am Balkongelände oder mit Straßenkreide auf dem Gehweg: Eine Mitmach-Aktion in den sozialen Medien soll in der Corona-Krise für mehr Zusammenhalt sorgen. „Für Maximilian ist es ein Zeichen dafür, dass er nicht der Einzige ist, der zu Hause bleiben muss“, sagt Sarah Hahn aus Reken. Für die Mutter des Dreijährigen ist es nicht ganz einfach, die Ereignisse rund um das Coronavirus kindgerecht zu erklären. „Ich muss jeden Abend unterm Bett und in den Schränken nach dem Virus schauen. Mittlerweile schläft Maximilian bei uns“, sagt Hahn. Für ihn, aber auch für viele andere Kinder seien auch die damit verbundenen Regeln und Maßnahmen nicht so leicht zu verstehen.