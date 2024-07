Vorfall beim Protest in Essen “Wadenbeißer“ vom AfD-Parteitag ist Waffennarr

Für das Verwaltungsgericht dagegen steht fest: Unabhängig anderer persönlicher Umstände reicht die Mitgliedschaft in der AfD aus, um als unzuverlässig zu gelten. Für den Rommerskirchener, der seit 2020 als einziger AfD-Vertreter im Gemeinderat des Ortes sitzt, ist das nicht nachvollziehbar. Er habe sich auch Jahrzehnte nicht politisch interessiert, erst mit der Flüchtlingskrise 2015 habe sich das geändert. In der AfD sieht er die einzige Partei, die in der Migrationsfrage hart genug agiere. „Ich habe selbst im Irak gearbeitet, spreche Arabisch und habe arabische Freunde“, so der 67-Jährige, der im Stadtrat als zurückhaltend gilt, sich wenig zu Wort meldet, meist mit den anderen und nicht dagegen stimmt. „Integration braucht Zwang“, meint er, „sonst verstehen es die Menschen nicht, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen.“ Politisch will er noch bis zur nächsten Kommunalwahl 2025 weitermachen, sich dann aus der aktiven AfD-Arbeit zurückziehen. Für sein Recht auf Waffen will er weiter kämpfen, „notfalls bis zum Bundesverwaltungsgericht“. Die aktuelle Berufung sei bereits angeleiert. Weiter schießen darf er als Sportschütze ohnehin, in zwei Vereinen bilde er auch andere an der Waffe aus. Mit seinem Reflex bei dem Biss im Protestgerangel habe das nichts zu tun, so Hrdy. An der Waffe gelte Fokus und Können. 1000 Schuss pro Monat mache er noch.