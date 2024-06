AfD-Parteitag in Essen Eilverfahren wegen Ärger um Protestcamp

Eine solche Fläche hat die Behörde dann als Alternative genannt: Das Hörster Feld in Essen Steele, an der Stadtgrenze zu Bochum. Das, so kritisieren die Organisatorinnen, sei nicht nur zehn Kilometer vom ursprünglich geplanten Zeltplatz entfernt, sondern vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum erreichbar. Im Löwental, das nahe des Baldeneysees im Stadtteil Werden liegt, gibt es hingegen eine direkt S-Bahn-Verbindung zum Hauptbahnhof Essen, auch Busse sowie Nachtexpresse verkehren auf der Strecke. Bedenken hatten nicht nur Anwohner angemeldet, sondern auch der reguläre Campingplatz mit festen Stellplätze, den es im Löwental gibt – und der wegen der EM laut Betreiber auch ausgebucht sei. Grundsätzlich teile man das politische Anliegen der Protest-Camper, so der Platzbetreiber, und man sei bei Veranstaltungen im Löwental auch immer in guter Zusammenarbeit mit der Stadt Essen. So dürften die sanitären Anlagen beim jährlichen Pfingst Open Air auch von Festivalbesuchern benutzt werden. Beim Protestcamp aber habe man Sorge aufgrund der Größe der Veranstaltung, heißt es.