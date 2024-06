Protestcamp zum AfD-Parteitag Ein Zirkuszelt für die Demokratie

Es ist Donnerstagmorgen, zwei Tage noch bis zum eigentlichen Anlass des Ausnahmezustandes, in den der AfD-Parteitag die Stadt Essen versetzt. Aber schon jetzt kommt man nicht um das Thema herum. Das Stadtmarketing hat Plakate an Straßen und Kreuzungen aufgehangen: „Für Toleranz“ steht da in großen Lettern. Ein halbes Dutzend Regenbogen- und Europafahnen hat die Messe Essen gehisst, und die Ruhrbahn hat die Haltestelle dort, wo die AfD sich am Wochenende versammelt, kurzerhand in „Vielfalt“ umbenannt. Auch die Polizei ist in der Stadt an Orten präsent, wo sie sonst eher weniger ist. In Essen Horst etwa.