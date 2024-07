Proteste gegen AfD-Parteitag in Essen Bündnisse kritisieren unverhältnismäßige Polizeigewalt

NRW-Innenminister Herbert Reul fand dazu am Mittwoch deutliche Worte: „Der Polizei in Essen am Wochenende übermäßige Gewalt vorzuwerfen, ist eine Frechheit und verdreht die Realität. Wenn Polizistinnen und Polizisten mit Warnbarken beworfen, geschlagen oder sogar getreten werden, wenn sie am Boden liegen, dann macht mich das unfassbar wütend. Diese Leute wollen keine politischen Botschaften vermitteln, sondern suchen Ärger“, so der CDU-Politiker. Gegen diese Krawallmacher sei die Polizei vorgegangen. „Da wo Sperrstellen durchbrochen werden sollten oder versucht wurde, auf die Autobahn zu gelangen, um die Anreise zum Parteitag zu verhindern, kommt die Polizei mit Bitte Bitte nicht weiter. Wenn es nicht anders gelingt, die Störer zu stoppen, dann muss und darf die Polizei Gewalt anwenden.“