Präses Anna-Nicole Heinrich "Man kann nicht in der AfD und der Kirche beheimatet sein"

Heinrich Zum einen sollen die zahlreichen Stände der diversen Initiativen ganz konkrete Möglichkeiten zeigen, sich auch längerfristig für die Demokratie einzubringen. Zum anderen müssen wir die Sorge um die Demokratie in unsere Familien und Freundeskreise tragen, auch und gerade da, wo es schwerfällt und anstrengend ist, im Gespräch zu bleiben. Wichtig dabei ist, auf individuelle Situationen einzugehen und dem Onkel, der Nachbarin, den Bekannten sagen: Ich sehe dich, ich sehe deine Sorgen und Nöte; ich will verstehen, wo es dich betrifft. Dann muss man gemeinsam schauen und sachlich überlegen: Wer hat Lösungen für dein Problem, die auch wirklich welche sind und nicht nur verlockend einfach klingen? Die Landtagswahlen werden nicht mit Parolen in der Tagesschau entschieden, sondern in den Familien, in den Freundeskreisen, eben da wo Menschen sich trauen, zu reden, ohne anderen die Klugheit abzusprechen.