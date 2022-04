Abitur in NRW 2022 : Kübra Gümüşay statt Dürrenmatt – Wenn eine Deutsch-Klausur begeistert

Die Bloggerin und Autorin Kübra Gümüşay begeisterte im Zentralabitur 2022 in NRW Prüflinge im Deutsch-Leistungskurs. Foto: Mirza Odabas?

Düsseldorf Statt Dürrenmatt oder Goethe war das Buch „Sprache und Sein“ der Autorin Kübra Gümüşay Thema im Deutsch-Abitur in NRW. Die bedankt sich freudig auf Instagram und die Reaktion der Geprüften dürfte sie noch mehr erfreut haben.

Von Dagmar Wienke

Vielleicht ist in NRW die Schule ja doch moderner, als es den Anschein hat. Zumindest was den Inhalt des Lehrstoffs betrifft und nicht die technische Ausstattung. Ältere Jahrgänge werden sich noch an ihre Schulzeit erinnern. Goethe, Schiller, Dürrenmatt oder Fontane waren der Unterrichtsstoff im Deutschkurs. Alles ehrenwerte Schriftsteller, doch weckten sie bei pubertierenden Schülerinnen und Schülern nicht gerade das Interesse für die deutsche Sprache.

Moderne Anwandlungen gab es in den 80er Jahren, als zum Beispiel der Schriftsteller Ulrich Plenzdorf mit seinem Roman „Die neuen Leiden des jungen Werther“ im Deutschkurs behandelt wurde. Dieser Text rief den Protest der Eltern hervor, machte ihn deswegen aber nicht interessanter für die Schüler.

Die Schülerinnen und Schüler heutzutage haben da anscheinend mehr Glück. Zumindest wenn sie Deutsch im Leistungskurs haben und Bücher lesen wie von Kübra Gümüşay. Die 33-jährige Journalistin und Autorin hat unter anderem das Buch „Sprache und Sein“ verfasst. Es geht darum, wie Sprache unser Denken und unsere Politik bestimmt.

Bei Rezensionen in verschiedenen Tageszeitungen ist das Urteil über das Buch eher gemischt und verhalten wohlwollend. Die Autorin selber ist auch nicht unumstritten. Mangelnde Distanz zu Erdoğan und Gesprächsbereitschaft bis hin zu islamistischen Organisationen werden ihr etwa von der Journalistin Ronya Othmann vorgeworfen. Die „taz“ sieht das differenzierter und schreibt unter anderem über die Autorin, dass diese die Vorfälle eingeordnet oder sich für sie öffentlich entschuldigt habe. Gümüşay passe „weder in die linke noch in die konservative Schublade. Sie ist eine Feministin mit Kopftuch“, heißt es.

Keine Jubel-Rezensionen, aber Bestsellerliste

Trotz der verhaltenen Rezensionen und der Kritik an der Autorin landete das Buch in der Spiegel-Bestsellerliste. Und nun war es sogar Thema in der Abiturprüfung im Deutsch Leistungskurs in NRW 2022. Bemerkenswert, nicht nur, weil es Stoff einer zeitgenössischen Autorin ist, sondern auch, weil sie Diskurse anstößt über Sprache, Gesellschaft, Ausgrenzung, Rassismus, Widersprüche in der Gesellschaft und auch Diskurse über ihre Person selber.

Gümüşay auf jeden Fall freut sich über die Wahl des NRW-Prüfungskomitees und bedankt sich auf Instagram mit einem Post. „Ich küsse ‚euer‘ Herz, Abi LK Deutsch in NRW, 2022“ heißt es auf dem Bildpost und wünscht denen, die das Thema gewählt haben, Bestnoten.

Es ist wohl ein seltener Moment, wenn Schülerinnen und Schüler über eine Abiturprüfung im Leistungskurs Deutsch jubeln, und die Reaktionen unter ihrem Post dürften die gebürtige Hamburgerin noch mehr gefreut haben.

Ältere Jahrgänge sind neidisch

Neidisch sind ältere Jahrgänge. „Wie cool ist das denn. Schade, dass mein Abi schon einige Jahre her ist – ich hätte sofort „Sprache und sein“ gewählt!“, schreibt eine Nutzerin unter dem Post. Eine andere schreibt: „Sprache und sein im Abi? Die Welt kann also doch noch schöner werden!“ Viele Herzen fliegen Gümüşay zu. Viele Prüflinge bedanken sich. Eine Lehrerin hält das Buch für „grandios“. Sie selber habe es im Leistungskurs-Unterricht in Auszügen als Material behandelt, weil sie es so wunderbar und gelungen fand.

Die Themenauswahl der Abitur-Prüfungskomission in NRW macht auf jeden Fall Hoffnung, denn wenn Schülerinnen und Schüler sich für Unterrichtsstoff begeistern, ist der Lehrauftrag erfüllt. Und falls es mit dem Digital-Pakt in NRW immer noch hapert, das Buch „Sprache und Sein“ gibt es auch in gedruckter Form.

