Mönchengladbach: 77-Jähriger an Tankstelle von Auto überrollt

Mönchengladbach

An einer Tankstelle in Mönchengladbach hat sich am Samstag ein Auto auf leicht abschüssiger Fläche in Bewegung gesetzt und einen 77-Jährigen überrollt. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatte das Auto an einer Zapfsäule einer Tankstelle gestanden, als es plötzlich wegrollte. Der Zapfhahn befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Tanktrichter. Der 77-jährige Besitzer, der währenddessen nicht mehr im Wagen gewesen ist, stellte sich vor das Fahrzeug und versuchte es so zu stoppen. Er stürzte aber dabei und wurde überrollt. Seine 76 Jahre alte Ehefrau saß noch im Auto, fiel jedoch aus der offenen Beifahrertür. Beide wurden schwer verletzt und kamen nach dem Unfall ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht.