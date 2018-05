Düsseldorf: 600.000 Besucher feiern Japan-Tag

Düsseldorf Höhepunkt der Feierlichkeiten in Düsseldorf war das Feuerwerk. Probleme gab es bei der Anreise.

Hunderttausende Besucher haben in Düsseldorf den Japan-Tag am Rhein und in der Altstadt gefeiert. Rund 600.000 Menschen erlebten am Samstag wieder bunte Kostüme, landestypische Köstlichkeiten, viel Kultur und ein großes Feuerwerk zum Abschluss. Letzteres erleuchtete am späten Abend den Nachthimmel über dem Rhein.