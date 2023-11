Als nächstes planen Ärzte den Rezeptstreik 5000 bei Apotheker- und Ärzte-Demo

Viele Patienten in NRW haben am Mittwoch den gemeinsamen Protesttag von Ärzten und Apothekern zu spüren bekommen. Tausende Apotheken und auch einige Praxen hatten gar nicht erst geöffnet. In Dortmund kamen am Mittag nach Polizeiangaben 5000 Apotheker, Ärzte und deren Beschäftigte zusammen, um ihrem Ärger über Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Luft zu machen. Mit Transparenten zogen sie durch die Dortmunder Innenstadt und riefen: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns Gesundheit klaut“. Ein ähnlicher Spruch („weil man uns in die Zukunft klaut“) stammt von der Klimabewegung Fridays For Future.