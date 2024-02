Kampf gegen „Elterntaxis“ Straßen vor Schulen dürfen nun gesperrt werden

Die Landeselternkonferenz, der Philologenverband und der Städte- und Gemeindetag begrüßen die Reform. „Ich habe zwar Verständnis, wenn manche Eltern ihre Kinder zur Schule bringen wollen, aber im Interesse der Allgemeinheit und aller Kinder muss das Grenzen haben“, sagt Christian Beckmann, Vorsitzender der Landeselternkonferenz NRW. Wenn dann eine Straße direkt vor der Schule zeitweise gesperrt werde, könne gut eine Hol-und-Bring-Zone in der Nähe eingerichtet werden, wie es sie an seinem Heimatort Gütersloh schon an einigen Grundschulen gebe, sagte Beckmann: „Dann können die Kinder von dort aus gemeinsam zur Schule gehen. So fühlen sie sich auch stärker und selbständiger.“ Es sollte organisiert werden, dass Kindergruppen gemeinsam den Schulweg gehen, anfangs begleitet von Erwachsenen – als „Bus auf Beinen“.