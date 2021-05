Ausstellung in Neuss : Bachmann-Lesung und spielerische Kunst

Neuss „Playtime“, die letzte Ausstellung des Künstlerinnenkollektivs Famka, wird mit einer Lesung von Petra Kuhles und Christiane Lemm eröffnet.

„Playtime“ heißt es vom 29. Mai bis zum 10. Juni im Caféraum des Rheinischen Landestheaters. Die neue und zugleich letzte Ausstellung des „Künstlerinnenkollektivs famka“ in der Pop-up-Galerie befasst sich mit Spielerischem. Michaela Masuhr, Janina Brauer und Claudia Ehrentraut setzen das Thema in Bildern, Skulpturen und beweglichen Objekten um. Für insgesamt drei Monate durften sie das Café in ein Atelier mit Aktionsfläche verwandeln und zeigen Ausschnitte aus dieser Zeit in einer Videoinstallation. Als Gast mischt Maria Brauer bei der „Playtime“mit.