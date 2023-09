Lyriker aus Neuss Norbert Hummelt zieht von Berlin nach Hessen

Der Lyriker Norbert Hummelt ist neuer Stipendiat des Vereins „Zwei Raben. Literatur in Oberhessen“ - auch wenn er eigentlich in Berlin lebt. Aber er zieht etwa für drei Monate am 16. September als neunter Stipendiat in die Autorenresidenz im Ubbelohde-Haus in Lahntal-Goßfelden bei Marburg ein. Das Stipendium, mit 7500 Euro dotiert, ist eine von den vielen Auszeichnungen, die der 1962 in Neuss geborene Norbert Hummelt bereits bekommen hat.