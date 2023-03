Neukirchen-Vluyn Bestattungswald für Neukirchen-Vluyn

Zurück zur Natur, auch nach dem Tod – in Neukirchen-Vluyn wird es künftig möglich sein: In einem Bestattungswald. Ein Ort dafür ist gefunden: Das Gelände einer ehemaligen städtischen Baumschule im nördlichen Zipfel des Friedhofs Neukirchen, die vor 20 Jahren aufgegeben wurde. Bei den Ratsfraktionen ist der Vorschlag der Verwaltung auf einmütige Zustimmung gestoßen. Sie haben die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zu erstellen. Die Vorarbeiten für den Bestattungswald sollen so schnell wie möglich erfolgen.