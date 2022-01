Neubauprojekte in Düsseldorf : Zufahrt zu Neubau sorgt für Kritik

Neubauprojekte in Düsseldorf

Claudia Gelbke-Mößmer und Waldemar Fröhlich wollen die alte Einfahrtssituation an der Enzianstraße beibehalten. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Grünen wollen eine neue Zufahrt zu einem Gebäudekomplex an der Kaiserswerther Straße verhindern. Dadurch würde ein geplanter Radweg von Autos zusätzlich gequert werden.

Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKIR) will an der Kaiserswerther Straße 450 eine Tagespflegeeinrichtung mit 18 Plätzen sowie Wohnungen für Senioren und Familien errichten. Die Bezirksvertretung 5 hat bereits einer entsprechenden Bauvoranfrage im September 2019 einstimmig zugestimmt. Heute soll nun über den Bauantrag entschieden werden, und diesmal wird die Entscheidung kaum einstimmig ausfallen. Denn während die CDU, die in dem Gremium die Mehrheit besitzt, ihre Zustimmung signalisiert hat, wollen die Grünen gegen den Bauantrag stimmen.