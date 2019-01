Gedenktag: Neuaufnahmen und Jubilarehrungen

Weeze Die Kolpingsfamilie Weeze beging ihren Gedenktag. Nach der Messe fand im voll besetzten Pfarrsaal ein gemeinsames Frühstück statt. Danach beging man den Kolpinggedenktag. Der Vorsitzende Johannes van Hall begrüßte die Mitglieder und führte durch die Versammlung.

Genau 221 Mitglieder hat die Kolpingsfamilie zur Zeit. Nach seinem Dank für die Tätigkeiten im laufenden Jahr bei seinen Vorstandskollegen und nach dem Bericht des Kassenprüfers wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. Vier neue Mitglieder, Steffi Broekmanns, Ursula Scuderi, Marianne Hiep und der kleine Louis Scholz , konnten aufgenommen werden. Anita Hyna und Agnes Nellesen wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ein besonderer Dank ging dabei an Agnes Nellesen für ihren jahrelangen und unermüdlichen Einsatz für die Kolpingsfamilie. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft konnten Richard Brauers, Franz-Theo Hebben, Richard Reuters und Johannes van Hall zurückblicken. Bei seiner Ehrung erzählte der Vorsitzende über die jeweiligen Aufnahmejahre und Interessantes kam dabei zu Tage. Auch auf die Aktivitäten der Jubilare ging er ein.Die Ehrung des Vorsitzenden als Goldjubilar nahm sein Stellvertreter Georg Krahnen vor. Auch er berichtete aus der früheren Tätigigkeit von Johannes van Hall in der Kolpingsfamilie und erwähnte, dass er auch schon vor seiner Tätigkeit als Vorsitzender, immerhin auch schon seit 15 Jahren, über 25 Jahre aktiv für Kolping unterwegs war. Der Vorsitzende steuere als guter, verlässlicher Motor die Kolpingsfamilie. Krahnen bedankte sich bei ihm für seine geleistete Arbeit.

Im Anschluss stellte Georg Krahnen das Programm 2019 vor. Ein Dankeschön, verbunden mit Gutscheinen, ging noch an Winfried Cox, Norbert van Sambeck und besonders an Hans van Eickels, die immer die Einladungen für alle Veranstaltungen in die Briefkästen der Kolpingmitglieder bringen.